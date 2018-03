Quanto custa o combate ao branqueamento de capitais?

O Observatório Português de Compliance e Regulatório (OPCR) vai promover no dia 21 de março a Segunda Conferência internacional sobre Prevenção e Deteção do Branqueamento de Capitais, numa iniciativa que conta com o apoio do Jornal Económico, como media partner. O encontro terá lugar entre as 09:00 e as 18:00, no Grande Auditório do ISCTE-IUL, em Lisboa.

Como keynote speaker, está prevista a intervenção de Miguel Trindade Rocha (presidente executivo do OPCR), que vai abordar o contexto atual da prevenção e deteção do crime de branqueamento, seis meses após a entrada em vigor da nova lei. Segue-se a intervenção de Michele Riccardi (senior researcher da Transcrime), que vai analisar os efeitos práticos da 4ª Diretiva do Branqueamento de Capitais. A terceira keynote speaker será Ioana Deleanu, researcher da Utrecht University School of Governance, que abordará os custos do combate ao branqueamento de capitais.

