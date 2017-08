Quantas horas de sono perdeu por causa dos filhos? Já as pode calcular

Quem tem filhos tem definitivamente muitas horas perdidas de sono. Um dor de barriga, dos dentes, uma febre, mudar uma fralda ou dar o leite ao bebé, são as principais razões que levam os pais a levantarem-se diversas vezes durante a noite. Para muitos, dormir mais de quatro ou cinco horas seguidas já é uma vitória.

Com a Lost Sleep Calculator vai conseguir saber quantas horas de sono já perdeu com os seus filhos. Trata-se de uma aplicação calculadora de sono, desenvolvida por uma empresa do Reino Unido (Hillarys). Através da idade dos seus filhos, já vai ser possível saber quantas horas de sono perdeu, em horas, meses e anos.