Quantas décadas vai levar o controlo da dívida pública?

O Instituto Nacional de Estatística divulgou esta semana os dados que faltavam para fazer um ponto de situação das finanças públicas. É verdade que a Direcção-Geral do Orçamento já tinha apresentado o ‘fecho de contas’ do ano passado, mas ainda era preciso o INE pegar nos valores em bruto e transformá-los de acordo com as regras estatísticas do Eurostat. Com estes números, é finalmente possível conhecer a performance das contas do Estado em 2016. E, ao mesmo tempo, ter uma ideia mais concreta do (longo) caminho que ainda é preciso trilhar até que a dívida pública volte a atingir os 60% do PIB.

Comecemos pelo que é novo. De acordo com o INE, o défice ficou nos 2,1% do PIB no ano passado, um pouco abaixo da previsão mais recente (2,4%) e mais ou menos em linha com a projecção inicial que constava do Orçamento do Estado para 2017 (2,2%). Há aqui algumas operações pontuais e não repetíveis, como o programa de recuperação de dívidas (PERES) ou a venda de aviões F-16 à Roménia, cujos efeitos se esgotaram em 2016 e, portanto, não se repetem nos anos vindouros. Mas, para evitar um debate técnico acerca do que conta ou não conta como “medidas extraordinárias”, tomemos como referência os cálculos da UTAO: sem os chamados one-off, o défice ficaria nos 2,4% do PIB.

Este valor tem várias implicações, de impacto mais ou menos imediato. No curto prazo, pode ajudar a sossegar os mercados financeiros e propiciar algum alívio nas taxas de juro exigidas a Portugal, que desde o início de 2016 que têm vindo a divergir lentamente das do resto da Zona Euro. Nos fóruns europeus, poderá ser o factor que faltava para carimbar a saída do Procedimento por Défices Excessivos – já para não falar no facto, politicamente relevante, de permitir ao Governo dizer que teve sucesso quando todos anunciavam o fracasso, um elemento de relações públicas que nestas coisas também tem o seu peso.

A longo prazo, porém, o défice é importante sobretudo porque – em conjunto com o comportamento do PIB, da inflação e das taxas de juro a que o Estado se consegue financiar – determina a evolução da dívida pública. E é esse o ponto de partida para este exercício, inspirado na metodologia do Fundo Monetário Internacional para avaliar a sustentabilidade da dívida de cada país.