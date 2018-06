Quando pagamos tudo e um par de botas, até tremo com o Sporting!

Pergunto-me se, neste país onde todos nós somos os tais a quem o pão cai sempre com a manteiga virada para o chão, também seremos chamados a pagar as contas do Sporting ou de qualquer outro clube de futebol.

Os números do mundo do futebol sempre me impressionaram. Eu gosto de futebol, mas confesso não encontrar qualquer racional para ordenados de milhões por ano, valores de transferências de dezenas ou até centenas de milhões, receitas de TV de outro tanto, etc. Mas o que é certo é que o povo é do que mais gosta. Só isso pode justificar os números.

Apenas por curiosidade, em ordenado base e por cada uma das 24h do dia, o Ronaldo ganha 2.431 euros, o Pepe 521 euros, o Salvio 347 euros, o Bas Dost 231 euros e o Rui Patrício ganhava 174 euros, o mesmo que Pizzi. Em valores anuais, só estes rapazes recebem 33,5 milhões de euros. Em 2017, os clubes de futebol pagaram 374 milhões de euros em comissões a intermediários – agentes, representantes ou outros – envolvidos em transferências de jogadores, contra os 183 milhões verificados em 2013.