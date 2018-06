Quando é que os filhos podem ser separados dos pais em Portugal?

Apesar de o âmbito da vida pessoal e familiar de cada um dos portugueses pertencer ao foro privado de cada um, há casos em que o Estado – e a lei – se sobrepõem e podem separar filhos e pais quando os progenitores não cumpram os seus deveres fundamentais de educação e manutenção dos menores.

A situação só acontece mediante decisão judicial, a partir dos casos previstos no quadro legal português. Nesse sentido, o exercício das responsabilidades parentais pode ser inibido ou limitado, nomeadamente caso se trate de:

O portal dos Direitos e Deveres do Cidadão da Fundação Francisco Manuel dos Santos lembra, no entanto, que: “Quando não seja caso de inibição mas exista perigo para a segurança, saúde, formação moral e educação do filho, a pessoa a cuja guarda o menor esteja confiado, qualquer parente ou o Ministério Público podem requerer ao tribunal que decrete as providências adequadas”.

Estas supracitadas providências podem ser a entrega do menor a um terceiro ou a um estabelecimento educacional ou de assistência, a sujeitação a tutela (por parte de um responsável designado geralmente pelo poder judicial e do conselho de família), sob vigilância do tribunal.

A decisão do presidente norte-americano, Donald Trump, de separar crianças menores dos seus familiares quando estes entram ilegalmente nos Estados Unidos da América (EUA) tem marcado a agenda mediática internacional ao longo desta semana – inclusive gerou a condenação da comunidade literária portuguesa, que redigiu uma carta, assinada pelo escritor, Richard Zimler, com as suas críticas.

De acordo com as informações do Departamento de Segurança Nacional dos EUA, citado pelos subscritores, cerca de três mil crianças foram separadas dos seus familiares, nos últimos dois meses, ao entrarem no país sem ‘luz verde’ do governo local, a partir da fronteira com o México.