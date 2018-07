Quando chega Ronaldo a Turim? Transferência de CR7 está “bem encaminhada”

A pergunta que mais se ouve em Turim está prestes a ser respondida. A chegada de Cristiano Ronaldo a Turim foi perspetivada para o passado sábado e há quem aponte para esta terça-feira mas, apesar da euforia, e tal como apurou o Jornal Económico, a transferência do jogador português para a campeã italiana pode acontecer esta semana ou na próxima.

O Jornal Económico sabe que a saída de Cristiano Ronaldo do Real Madrid para a Juventus está bem encaminhada sendo que a vontade do craque português está a revelar-se decisiva para que as negociações cheguem a ‘bom porto’. O nosso jornal sabe que Cristiano Ronaldo quer abraçar um novo desafio e pretende mudar-se para Turim onde o espera um contrato de quatro anos.

Para já, e segundo apurou o Jornal Económico, decorrem ainda negociações sendo que não existem prazos definidos para que as mesmas tenham uma conclusão.