Qual o teor da água engarrafada? Aprenda a decifrar os rótulos

1. pH

Indica-lhe o nível de acidez da água, numa escala de 0 a 14. A água é neutra se medir 7, ácida, se inferior a 7, e alcalina se exceder este valor.

2. Sílica

Significa que não tem inconvenientes para a saúde.

3. Mineralização total ou resíduo seco

Até 50 mg/litro, a água é muito pouco mineralizada, entre 50 e 500 mg/litro é oligomineral ou pouco mineralizada e acima de 1500 mg/litro é rica em minerais. Para consumo regular, opte pelas menos mineralizadas.

4. Bicarbonato

Águas com mais de 600 mg/litro são bicarbonatadas e estão indicadas, com moderação, para quem tem hiperacidez gástrica ou problemas com o ácido úrico.

5. Sulfato

Em grande quantidade, pode ser laxante, sobretudo associado ao magnésio. Com mais de 200 mg/litro são águas sulfatadas.

6. Nitrato

Proibido acima de 50 mg/litro. As grávidas, as mulheres a amamentar e os bebés não devem beber águas com mais de 10 a 15 mg/litro.

7. Sódio

Em quantidades elevadas, pode ser nocivo. Caso siga uma dieta pobre em sódio, opte por águas com menos de 20 mg/litro. Para a alimentação infantil, escolha baixos teores em sódio.

8. Magnésio

Em quantidades elevadas pode ter um efeito laxante, sobretudo quando associado ao sulfato. Com um teor superior a 50 mg/litro são águas magnesianas.

9. Cálcio

Teores elevados podem interferir na absorção de nutrientes como o potássio, o ferro e o zinco. Com mais de 150 mg/litro são águas cálcicas.