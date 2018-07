Qual é a cor da sua personalidade? (Faça este teste e descubra)

Um teste baseado em imagens coloridas é capaz de determinar a sua disposição dominante baseado apenas nas cores que identifica primeiro ao olhar cada imagem ou as cores que prefere identificar como dominantes.

Segundo alguns especialistas, as cores podem funcionar como método para alcançar o bem-estar, a harmonia, a paz interior e a saúde que tanto desejamos. Por exemplo, a Cromoterapia utiliza as vibrações e os poderes da cor para ajudar no equilíbrio físico, mental e emocional e tem como base as sete cores do arco-íris (vermelho, cor de laranja, amarelo, verde, azul, azul índigo e violeta), onde cada cor tem características específicas e funções distintas a exercer no corpo humano.

Já a personalidade é o conjunto de características psicológicas que determinam os padrões de pensar, sentir e agir, ou seja, a individualidade pessoal e social de alguém. A formação da personalidade é processo gradual, complexo e único a cada indivíduo.