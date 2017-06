Quais são os melhores blogs de viagens de Portugal?

O concurso Open World Awards nasceu como forma de reconhecer os bloggers de viagens que vão de encontro à visão da momondo, visando, explica Fábio Pereira, country manager da momondo para Portugal, ao Jornal Económico, “celebrar o talento na área da escrita, fotografia e videografia de viagens em Portugal”. Em seu entender, importa destacar estas plataformas e contribuir para o seu desenvolvimento, pois, tal como o próprio motor de busca de viagens dinamarquês pertencem ao mundo digital, e “ajudam a criar um mundo mais aberto, mais interligado e partilhado”, salienta.

Esta é a primeira edição dos Open World Awards, e a momondo escolheu realizá-la em Portugal reconhecendo a importância do mercado português e a evolução da quantidade e qualidade do que é produzido em matéria de blogs de viagens. “Os bloggers de viagem portugueses estão a surgir, crescer e evoluir muito rapidamente. De entre as mais de 250 candidaturas vimos um pouco de tudo. No entanto, a alta qualidade quer de conteúdos escritos, quer das fotografias, vídeos, as próprias experiências partilhadas, e o incentivo e inspiração para as viagens dos seus leitores é algo que temos visto em muitos dos blogues nacionais”, salienta Fábio Pereira.

Este motor de busca de viagens, independente e gratuito, está em Portugal desde 2013 e hoje assume-se como uma das maiores marcas no mercado das viagens no nosso país. Quanto a resultados, Fábio Pereira assegura que “não podiam ser mais positivos e encorajadores”. Segundo o country manager, 40% dos portugueses já conhece a empresa e a aplicação móvel é também a mais conhecida em Portugal para comparação de voos e hotéis. “O nosso crescimento tem sido muito rápido: entre 2015 e 2016 duplicámos as receitas e entre 2014 e 2016 vimos um crescimento de cerca de 300%”, reforça. A momondo acredita que este crescimento é sustentável: “cada vez mais portugueses conhecem as vantagens da comparação de preços (simplicidade, rapidez, transparência) e partilham as suas experiências com amigos e familiares, o que confirma a grande aceitação da marca e produto. Em 2017 queremos continuar a fortalecer a marca no país e a desenvolver produtos”, reforça o responsável.