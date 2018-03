Quais são os destinos preferidos dos portugueses nesta Páscoa?

Os portugueses que vão viajar durante este período da Páscoa escolheram as cidades de Paris, Londres e Ponta Delgada como os destinos eleitos em volume de passageiros, revela um novo relatório de tendências da eDreams, agência de viagens online.

Estes três destinos, detalha ainda o relatório, voltam a ser os eleitos pelos portugueses durante a época pascal, pela mesma ordem, embora revelem diferentes alterações de preços médios pagos pelos voos, de acordo com o destino. Se o preço médio de cada bilhete de avião nos voos para Paris desceu de 153 euros no ano passado para 122 euros este ano, já os valores cobrados nos voos para Londres e Ponta Delgada sofreram ligeiros aumentos: de 146 para 158 euros, no caso da capital inglesa; e de 132 para 156 euros no caso de Ponta Delgada.

As escolhas dos portugueses para as suas viagens durante a Páscoa colocam ainda no top 10 do ranking as cidades de Barcelona, Amesterdão e Funchal, seguidas por Madrid, Genebra, Porto e Zurique.