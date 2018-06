Quais os perigos dos carros sem chave? Saiba os cuidados a ter

Os novos e modernos sistemas de ignição sem chave nos automóveis já provocaram a morte a mais de 20 pessoas nos EUA. O motivo de acordo com o “New York Times” está relacionado com o envenenamento por monóxido de carbono, depois dos cidadãos deixarem os seus veículos nas garagens. Estes sistemas possibilitam, que os motoristas liguem e desliguem o veículo com um simples apertar de um botão. A chave do carro pode continuar dentro da mala, ou no bolso do casaco, mas da mesma forma que é fácil ligar um carro, também é fácil esquecer de o desligar.

Os veículos híbridos são os mais afetados por este sistema dado que o motor pode não estar a funcionar, quando o carro estiver estacionado pela primeira vez, mas irá ligar-se mais tarde, quando as baterias do mesmo estiverem descarregadas.

Para evitar que mais aconteçam “as fabricantes deste tipo de veículo devem começar a colocar alarmes sonoros, que possam ser ouvidos fora do carro, quando um motorista sai de um automóvel em movimento”, refere Jake Fisher, chefe de testes automáticos da revista “Consumer Reports”.