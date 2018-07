Quais os artigos mais procurados no OLX no 1º semestre?

No primeiro semestre deste ano, os artigos mais procurados no OLX pelos portugueses foram carros, motos e barcos (20%), telemóveis e tablets (8%) e videojogos e consolas (7%), de acordo com dados divulgados esta quinta-feira pela empresa de compras e vendas de produtos e serviços.

Segundo a análise deste marketplace, foram realizados mais de 30 milhões de contactos entre potenciais interessados por artigos à venda no portal e vendedores, o que representa um crescimento de 25% face ao ano anterior, sendo que 38% dos contactos foram efetuados através da aplicação mobile do OLX.

Além disso, a empresa enumerou os artigos os portugueses mais puseram à venda nos primeiros seis meses do ano (roupa, peças de automóveis e móveis) e assinalou que se puseram 1,5 milhões de anúncios, igualmente um aumento, de 15%, quando comparado com o semestre homólogo.