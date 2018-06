Quadrante no Projeto Nacional de Desenvolvimento de Recursos Hídricos de Moçambique

Uma empresa do grupo Quadrante (a PROCESL) anunciou que está a prestar serviços de Assistência Técnica Estratégica e apoio técnico multidisciplinar ao Projeto Nacional de Desenvolvimento de Recursos Hídricos de Moçambique, projeto que beneficia de financiamento do Banco Mundial.

Os serviços, com duração de 4 anos, com a atual Direção Nacional de Gestão de Recursos Hídricos de Moçambique (DNGRH), são prestados por uma equipa residente de três técnicos especialistas multidisciplinares, integrados na estrutura deste organismo em Maputo, e por uma bolsa de consultores de 16 técnicos especialistas com qualificações e competências específicas e diversificadas, mobilizados pontualmente, diz a empresa em comunicado.

Estes trabalhos são prestados não só diretamente à DNGRH, mas também às cinco administrações no território Moçambicano (ARA) e outras agências e beneficiários integrados na estrutura destes organismos.