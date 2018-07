Quadrante assina impacto ambiental do projeto de construção do corredor de Nacala em Moçambique

O Grupo Quadrante Engenharia e Consultoria assinou o impacto ambiental do projeto de construção do corredor de Nacala em Moçambique.

“A PROCESL-QUADRANTE, empresa que pertence ao grupo Quadrante, é responsável pela elaboração dos serviços de consultoria para os Estudos de Avaliação do Impacto Ambiental (AIA) e do Plano de Ação de Reassentamento (PAR) dos Projectos do Corredor de Nacala na Província de Nampula – Bypass à cidade de Nampula”, diz em comunicado a empresa portuguesa fundada em 1998, por João Silveira Costa, Nuno País Costa, Nuno Batista Martins e Tiago Miguel Paiva Pais Costa.

A estrada terá início na EN 1, a Este de Nampula (direção de Nacala) e desenvolve-se a Sul da cidade atravessando a linha ferroviária em dois pontos, ligando-se à EN 13 a Oeste da cidade.