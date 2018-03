QSP Summit: 1.700 pessoas à procura da skill certa

A inteligência emocional – um conceito que muito deve ao investigador português António Damásio e à sua mulher Hanna Damásio – parece ser a chave de todo o sucesso. A acreditar nos diversos speakers que passaram – e ainda estão a passar – pelos palcos da 12ª edição da QSP Summit, na Exponor, Matosinhos, a inteligência emocional tem-se revelado a mais importante skill do mundo do trabalho – ou de qualquer outro onde se queira ter sucesso.

Para o psicólogo norte-americano Daniel Goleman, o mais reputado speaker desta edição, a inteligência artificial é mesmo mais importante que o índice de QI – que ao longo de muitos anos foi o mais importante barómetro analisado pelas empresas quando era chegada a hora de escolher as chefias.

Nada mais errado, segundo Goleman: não faltam exemplos de homens muito inteligentes que não conseguem falar com ninguém, nem transmitir de forma clara um ponto de vista, uma ideia ou um pensamento. Resultado: não há motivação das equipas, a empresa não ganha eficiência e o desastre passa a ser a paragem seguinte.

Aparentemente, a inteligência emocional também é passível de ser treinada – o que de algum modo vai contra o que comummente se pensa serem as emoções – mas é isso que Daniel Goleman faz, tendo explicado que esse processo deve começar aos 5 anos de idade.

Assumindo-se igualmente como uma espécie de treinador de emoções, o speaker Steve Knight, professor no INSEAD Business School, prendeu os presentes, que enchiam quase por completo o auditório principal da Exponor, numa interação onde não faltam braços no ar, risos e outras motivações.

A edição de este ano contava ainda com Tamara McCleary, CEO da Thulium, Bonin Bough, um dos executivos de marketing mais premiados do mundo, e produtor e apresentador do The Cleveland Hustles e autor do TXT Me, e Bob Goffee, professor de Comportamento Organizacional, na London Business School.

Considerado um dos mais importantes eventos de gestão e marketing da Europa, o QSP Summit junta ao longo do dia 1.700 quadros médios e superiores das principais empresas e instituições a atuar em Portugal para ouvir alguns dos maiores peritos nacionais e internacionais em áreas como inovação, estratégia digital, competitividade, content marketing e desenvolvimento pessoal, entre outros.