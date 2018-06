Qantas e Air France facilitam viagens entre a Austrália e a Europa

A partir de 5 de junho, próxima terça-feira, os clientes da Qantas e da Air France vão passar a ter mais opções para viajar entre a Europa e a Austrália, via Ásia, na sequência de um acordo renovado de ‘codeshare’ entre as duas transportadoras aéreas.

O serviço vai estar disponível para reservas a partir de 5 de junho e viagens a partir de 20 de julho de 2018 porque a Air France vai adicionar o seu código aos voos da Qantas entre Hong Kong e Sydney, Melbourne e Brisbane e entre Singapura e Sydney, Melbourne, Brisbane e Perth.

Os clientes da Air France vão ainda também poder aceder aos serviços de ‘codeshare’ de Sydney para cinco cidades na rede doméstica da companhia australiana: Canberra, Hobart, Adelaide, Cairns e Darwin.

No âmbito do acordo recíproco, a Qantas vai adicionar seu código aos voos operados pela Air France entre Singapura e Hong Kong e Paris-Charles de Gaulle, em continuação dos voos de Sydney, Brisbane, Melbourne e Perth.

“O novo acordo vai permitir às duas companhias aéreas partilhar códigos num total de mais de 200 voos por semana”, destaca um comunicado da Air France.

Segundo esse documento, “os clientes vão beneficiar de experiências de viagem mais simples, com itinerários de bilhete único e acompanhamento assegurado das bagagens durante as suas correspondências, e da possibilidade de acumular pontos nos programas de passageiro frequente das companhias.

Patrick Alexandre, responsável pelo departamento de vendas e parcerias na Air France-KLM destaca que “graças a este acordo, o grupo Air France-KLM oferece uma das melhores soluções de viagem para os seus clientes da Europa à Austrália”.

“Vai igualmente proporcionar uma experiência de viagem adaptada às necessidades dos nossos clientes Business, com ligações em Singapura e Hong Kong, dois dos mais populares aeroportos do mundo. Este novo acordo de cooperação confirma o desejo do grupo de expandir a presença na região Ásia-Pacífico”, sublinha este responsável.

Por seu turno, Alison Webster, CEO da Qantas International, acrescentou: que “esta é uma ótima notícia para os nossos clientes que desejam viajar para a Europa através da Ásia, pois oferece-lhes uma opção alternativa para chegar a Paris e mais oportunidades de ganhar Milhas de Passageiro Frequente”.

“O regresso desta partilha de códigos reforça a nossa estratégia de parcerias, que assegura aos nossos clientes o acesso a uma rede alargada e a experiências de viagem aprimoradas, para onde quer que pretendam voar,”, assume esta responsável.