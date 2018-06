Putin vai encontrar-se com Trump, mas só depois da cimeira da NATO

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, deve encontrar-se com o homólogo norte-americano, Donald Trump, depois da cimeira da NATO, que se realiza nos dias 11 e 12 de julho, em Bruxelas. O anúncio foi feito esta terça-feira pelo Kremlin, que aproveitou para reafirmar a intenção de reunir os dois líderes mundiais o mais brevemente possível.

“Assim que o lado do norte-americano estiver pronto, esse encontro vai acontecer, mediante a minha agenda”, assegurou Vladimir Putin, dois dias antes da cimeira entre Donald Trump e o líder norte-coreano, Kim Jong-un. “O próprio presidente norte-americano disse e reiterou que essa é uma reunião útil. Posso confirmar que isso é verdade”, acrescentou.

Donald Trump saudou a disponibilidade de Vladimir Putin e reiterou a vontade de que o encontro venha a acontecer nos próximos meses. O republicano tem defendido constantemente uma melhoria das relações entre Washington e Moscovo. Durante a cúpula do G7, Donald Trump sugeriu o regresso da Rússia ao encontro anual, que reúne as sete economias mais industrializadas do mundo, o que veio adensar ainda mais o clima da reunião.