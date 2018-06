Depois de Kim Jong-un, Putin está disponível para se encontrar com Trump

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou este domingo estar disponível para se encontrar com o seu homólogo norte-americano, Donald Trump. Vladimir Putin elogia o compromisso da Coreia do Norte e dos Estados Unidos em resolver a situação na península coreana através do diálogo e lembra o importante papel diplomático da China.

“A Rússia saúda o encontro EUA-Coreia do Norte e reconhece a grande contribuição da China para a resolução da crise na península coreana”, afirmou Vladimir Putin à margem da Organização de Cooperação de Xangai, na cidade portuária de Qingdao, norte da China.

Depois do encontro entre os líderes da Coreia do Norte e dos Estados Unidos agendado para terça-feira, dia 12, em Singapura, Vladimir Putin espera também ele vir a reunir-se com Donald Trump. “Assim que o lado do norte-americano estiver pronto, esse encontro acontecerá, mediante a minha agenda”, assegurou.