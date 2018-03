Puigdemont ‘delega’ presidência em Jordi Sànchez

Exilado na Bélgica, o líder do JxCat usou as redes sociais para pedir ao presidente do parlamento que inicie contactos - por acaso já realizados - para propor Sànchez como seu substituto.

O líder da Junts per Catalunya (JxCat), Carles Puigdemont, anunciou esta quinta-feira que renuncia provisoriamente à sua investidura como presidente da Generalitat e, em seu lugar, propõe o nome de Jordi Sànchez. Num vídeo transmitido através das redes sociais, Puigdemont, que ainda está exilado em Bruxelas, vai assim de encontro àquilo que o seu partido – em conjunto com a Esquerda Republicana da Catalunha (ERC) – já havia decidio: o apoio a Sànchez, número dois da lista do JxCat. O antigo presidente do parlamento não, contudo, elegível para o cargo de presidente – pelo menos na avaliação feita pelas autoridades judiciais: Sànchez encontra-se preso preventivamente, sem direito a fiança, acusado pelos mesmos crimes que Puigdemont. Puigdemont pediu, a partir da Bélgica, ao presidente do Parlamento, Roger Torrent (da ERC), que comece o mais rapidamente possível uma “ronda de contatos” para propor Sànchez como “novo candidato como presidente do governo regional”. Continuar a ler Esses contactos já foram feitos, como a imprensa dava nota nesta quarta-feira, mas o nome de Sànchez não alterou a posição das forças constitucionalistas: tanto o Partido Socialista Catalão, como o Cuidadanos e o PP da Catalunha já disseram que não aceitam o nome e não compreendem como pode ele ser anunciado por Torrent, dado que o número dois da lista do JxCat não poderá comparecer no parlamento para tomar posse. Recorde-se que o ministro da Justiça, Rafael Catalá, disse na terça-feira que “é difícil” pensar num presidente de uma autonomia que esteja “na prisão”. Para os partidos constitucionalistas, as forças independentistas ainda não fizeram nada, nestes mais de dois meses desde as eleições de 21 de dezembro, que pudesse desbloquear o impasse institucional entre a Catalunha e o governo central de Mariano Rajoy.