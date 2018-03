Puigdemon: o independentista que não se rende ao “autoritarismo” de Madrid

Carles Puigdemont, catalão nascido em Amer, província de Girona, a 29 de dezembro de 1962, transformou-se em poucas semanas numa espécie de inimigo público número um de Espanha, não tanto por ser o presidente da Generalitat catalã mas por usar esse lugar para fazer renascer o fantasma muito antigo da independência daquela autonomia.

Do que os espanhóis não podem queixar-se é de terem sido apanhados desprevenidos pelo despertar da tentação independentista patrocinado por Carles Puigdemont, ex-jornalista casado com uma jornalista e ex-atriz – a romena Marcela Topor, com quem tem duas filhas.

Ainda o jovem Carles estudava nas cadeiras das escolas de Girona quando se apaixonou pelo jornalismo: aos 16 anos, já escrevia crónicas e notícias para o jornal local ‘Los Sitios’, e o gosto pela escrita tornou-se da ordem avassalador, que acabou por impor-se a outras universidades. Carles desistiu do curso superior de filologia catalã e, em 1981, com 19 anos, começou a trabalhar no diário ‘El Punt’ – onde chegou a redator-chefe – e na revista ‘Presencia’. De lado ficava a tradição familiar: o pai e o avô eram padeiros e proprietários de uma padaria na cidade onde nasceu, mas a tinta ganhou à farinha.