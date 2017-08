PTP quer melhores condições para a feira do Santo da Serra

A candidatura do PTP à Câmara Municipal de Santa Cruz deslocou-se, este domingo, ao Santo da Serra, numa manhã dedicada aos contactos com aos feirantes locais.

“Não existe feira na Madeira que atraia tanta gente como a do Santo da Serra. Os nossos agricultores vendem aqui os seus produtos e vêm pessoas de toda a ilha, e até estrangeiros, aqui comprar. No entanto, as condições oferecidas pela autarquia ficam muito aquém do desejado”, criticou Noé Caetano.

O candidato do PTP à junta de freguesia do Santo da Serra acusa a Câmara Municipal de ter “feito uma espécie de gaiola em volta da feira que só afugenta os clientes”, quando “devia ter apostado na cobertura do espaço”.