PTP comemora 9º aniversário na Madeira com ‘olhos postos’ nas regionais de 2019

O Partido Trabalhista Português (PTP) – aprovado pelo Tribunal Constitucional a 1 de Julho de 2009 – antecipa, esta sexta-feira, as comemorações do 9º aniversário do partido, com um jantar a decorrer no restaurante “A Selva”, em Santo António, no Funchal, a partir das 19h45.

“Vamos juntar cerca de 100 pessoas neste convívio que vai marcar o arranque da preparação para o próximo ano eleitoral”, adiantou, ao Económico Madeira, o líder dos trabalhistas madeirenses, Quintino Costa.

O presidente do PTP-Madeira que se desvinculou da coligação Confiança de Paulo Cafofo nas últimas autárquicas mantém o objetivo de concorrer aos três actos eleitorais no próximo ano – europeias, legislativas nacionais e regionais – não rejeitando possíveis acordos com outras forças partidárias.