O Sindicato Nacional dos Psicólogos denunciou que existem diretores a convocar psicólogos escolares para vigiarem provas de aferição e exames nacionais, algo que consideram não ter “sustentação legal”, revela o Jornal de Notícias desta quinta-feira.

“Não é de todo uma regra, mas temos recebido sempre queixas nos últimos anos”, afirma ao JN o responsável da associação sindical João Freire. O sindicato vai mais além nas críticas à prática e aconselha os profissionais a recusarem o serviço.

Os motivos pelos quais as direções escolares estão a convocar os psicólogos são a falta de professores nalguns equipamentos, quadros reduzidos, docentes dispensados, muitos alunos ou várias avaliações a acontecer em simultâneo.

“É ilegal porque as vigilâncias não podem ser feitas por outras pessoas que não sejam professores”, acrescenta ao matutino Mário Nogueira, presidente da Federação Nacional dos Professores (Fenprof). Segundo o sindicalista, nem em casos excecionais – como é o caso – há justificação para chamar terapeutas, psicólogos ou assistentes operacionais.

A obrigação de haver serviços mínimos em dias de provas de avaliação, estabelecida por lei, deverá ser o motivo pelo qual os exames de Física e Química, Geografia A e História da Cultura e Artes não serão afetados. Ontem, DN noticiava que o governo quer recorrer aos serviços mínimos caso as negociações com as principais organizações sindicais de professores não tenham o efeito pretendido.

A Fenprof e a Federação Nacional de Educação (FNE) confirmaram a convocação de uma greve para o próximo dia 21 de junho, depois de terem considerado que o Governo deu “respostas insuficientes” às reivindicações das estruturas sindicais. A greve dos professores irá realizar-se em dia de exames nacionais, sendo que para essa data estão marcadas as provas de aferição do 2º ano (Matemática e Estudo do Meio).