PSI20 segue exemplo da Europa em queda e perde 0,39% a meio da sessão

A bolsa portuguesa está a negociar em baixa, a meio da sessão desta segunda-feira, dia 19 de março, depois de ter aberto no ‘vermelho’. O principal índice nacional, PSI 20, perde ligeiramente 0,39%, para 5.414,94 pontos, em linha com as praças europeias, que abriram igualmente em terreno negativo.

Em terreno positivo, em contraciclo, destacam-se apenas o BCP, que está a subir 1,55%, para 0,2825 euros; a Sonae, que trepa 0,09%, para 1,1660 euros; a Navigator, a crescer 1,25%, para 4,7160 euros; e a Mota-Engil, que valoriza 0,28%, para 3,6200 euros.

No grupo das desvalorizações, olhos postos na Galp Energia, que cai 1,49%, para 15,2550 euros, e nos CTT, que descem 1,38%, para 3,1460 euros e lideram as perdas do PSI 20.