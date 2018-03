PSI 20 segue sessão no “verde”. Ibersol e Pharol lideram ganhos

A bolsa portuguesa segue a sessão desta quarta-feira a negociar no “verde”, depois de uma abertura em desvalorização ligeira. O principal índice bolsista nacional, o PSI 20, avança 0,12%, para 5.431,90 pontos, com a Ibersol e a Pharol a liderar os ganhos. As praças europeias seguem mistas.

A Ibersol avança 1,75%, para 11,6000 euros, e a Pharol valoriza 1,24%, para 0,2440 euros.

A papeleira Altri segue também com ganhos significativos. Soma 0,41%, para 4,8750 euros.

Em sentido contrário, as ações da Corticeira Amorim (-0,20%, para 9,9800 euros), da Sonae Capital (-0,95%, para 0,9390 euros) e da Jerónimo Martins (-0,43%, para 15,1400 euros) são as que mais desvalorizam.

As principais bolsas europeias negoceiam mistas, à espera do debate no Parlamento Europeu sobre os impostos aduaneiros adotados por Washington. O Parlamento Europeu vai debater as taxas aduaneiras aprovadas pelos Estados Unidos às importações de aço e alumínio. Os investidores europeus continuam a acompanhar os desenvolvimentos políticos dos resultados das eleições de domingo em Itália.

Nas praças europeias, alemão DAX sobe 0,30%, o francês CAC 40 avança 0,28%, o britânico FTSE 100 valoriza 0,19% e o italiano FTSE MIB cresce 0,29%. Em sentido contrário, o espanhol IBEX 35 cai 0,08%, e o holandês AEX desvaloriza 0,73%.

No mercado petrolífero, o Brent soma 0,43% para os 64,92 dólares por barril e o crude WTI avança 0,51% para os 61,02 dólares.

No mercado cambial, o euro recua 0,21% face ao dólar, para 1,2365 dólares.

[Dados das 9h37]