PSI 20 segue Europa no ‘vermelho’, pressionado pelo BCP e energia

A bolsa portuguesa seguia a negociar em terreno negativo, a meio de sessão desta segunda-feira, dia 18 de junho, em linha com as congéneres europeias. O principal índice nacional, PSI 20, caía 0,40%, para 5.546,64 pontos, pressionado pelas desvalorizações do BCP e do setor da energia.

O BCP é uma das cotadas que mais perde nesta sessão, estando a desvalorizar 1,02%, para 0,263 euros. A cotada contraria a tendência das suas congéneres europeias que, apesar dos ganhos ténues, estão em alta. A acompanhar a tendência está o setor da energia. A EDP perde 0,42%, para 3,356 euros, a EDP Renováveis recua 0,95%, para 8,345 euros, e a REN desvaloriza 0,25%, para 2,366 euros.

A destacar-se no ‘vermelho’ está também a Mota-Engil. As ações da construtora têm estado em terreno negativo há várias sessões, desde que a empresa tocou máximos nos 4,195 euros em fevereiro, e negoceiam agora em valores de setembro do ano passado.