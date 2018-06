PSI 20 segue em queda, com os investidores a aguardarem decisões de Draghi

A bolsa portuguesa está a negociar em baixa, a meio da sessão desta quinta-feira, dia 13 de junho, acompanhando a tendência negativa das congéneres europeias. O principal índice nacional, PSI-20, desvaloriza 0,79%, para 5.638,36 pontos, em dia de reunião de política monetária do Banco Central Europeu (BCE). Os mercados esperam uma decisão sobre o fim do programa de compra de ativos e um entrave, então, aos estímulos económicos do regulador.

A maioria das cotadas está no ‘vermelho’, com a Altri (-2,94%, para 8,700 euros) e a Sonae a liderarem as perdas (-2,20%, para 1,1120 euros). A cair estão ainda a Pharol (-0,78%), a Semapa (-1,45%), a Navigator (-1,92%), o BCP (-1,20%, para 0,2707), a Jerónimo Martins (-1,08%, para 13,2350 euros), a F. Ramada (-1,11%), bem como os CTT – Correios de Portugal (-1,45%).

A NOS ganha 1,06%, para 4,7640 euros, e está em contraciclo, a beneficiar da subida no setor das telecomunicações, que, a par com a indústria, ‘brilha’ nos mercados europeus. A ‘verde’ ainda a Sona Capital (+0,11%, para 0,9310 euros) e a Ibersol, no pódio das valorizações da bolsa de Lisboa (+1,36%, para 11,200 euros).