PSI 20 no ‘vermelho’. Pharol cai 3,35% após plano de recuperação judicial da Oi ser reconhecido nos EUA

A bolsa portuguesa está a negociar em baixa no início desta tarde de sexta-feira, dia 15 de junho, numa altura em que as congéneres europeias seguem igualmente pessimistas. O principal índice nacional, PSI-20, desvaloriza 1,25%, para 5.522,58 pontos, ainda a ‘digerir’ a notícia de que o Banco Central Europeu (BCE) iria pôr fim aos estímulos até dezembro, após uma redução de compra de ativos para 15 mil milhões.

“As estimativas para a evolução do défice orçamental apontam agora para uma ligeira subida em 2019, mas mantém-se a tendência de descida face aos valores de 2017, enquanto as estimativas para a dívida pública continuam a apontar para uma tendência de descida ao longo dos próximos anos, embora em valores superiores aos estimados anteriormente”, destaca João Miguel Lourenço, analista do Caixa BI, no research enviado hoje.

O BCP cai 2,77%, para 0,2665 euros, e a F. Ramada tomba 2,81%, para 8,6500 euros. Na mesma ‘onda’ negativa está a Pharol, que lidera as quebras com uma desvalorização de 3,35%, para 0,2450 euros, apesar de, em comunicado, a gestora de participações ter anunciado que o Tribunal de Falências de Nova Iorque tinha deferido o pedido da brasileira Oi para reconhecimento nos Estados Unidos da América do seu plano de recuperação judicial.