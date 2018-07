PSI 20 negoceia em alta, beneficiando do fim dos receios de uma crise política alemã e pela valorização do petróleo

A praça lisboeta está a negociar em alta esta terça-feira. O principal índice bolsista nacional, PSI 20, soma 0,22%, para 5.5500,41 pontos, em linha com as principais praças europeias, numa abertura de sessão que revela alivio dos investidores pelo fim de qualquer tensão política na Alemanha.

Horst Seehofer, ministro alemão do Interior que no domingo ameaçou demitir-se do governo alemão devido às divergências face à sua parceira de coligação, Angela Merkel, relativamente à política em matéria de imigração e regras de asilo, anunciou que “há acordo” entre ambas as partes. “Temos um acordo”, afirmou Seehofer, citado pelo jornal alemão Bild.

No domingo, 1, Horst Seehofer (CSU – União Social Cristã), ameaçou demitir-se do governo alemão devido às divergências face a Angela Merkel (CDU – União Democrata Cristã) relativamente à política alemã em matéria de imigração e regras de asilo. A CSU ameaçou impor novos controlos, esta semana, na fronteira alemã se concluir que os acordos que Merkel trouxe da cimeira da União Europeia da passada semana são insuficientes para aliviar o encargo com os migrantes.

Merkel, contudo, é contra qualquer ação unilateral por parte das autoridades da Baviera (onde a CSU governa), que é o principal ponto de entrada dos migrantes na Alemanha, defendendo que isso vai contra a legislação europeia.

Se Seehofer se demitisse ficaria em aberto a possibilidade de a CSU deixar de apoiar o executivo de Merkel, o que deixaria a coligação CDU-CSU sem maioria absoluta no Bundestag (câmara baixa do parlamento alemão). Nesse caso, Merkel ver-se-ia obrigada a negociar uma nova coligação ou o presidente alemão poderia ter de agendar novas eleições. Entre as principais praças europeias, o alemão DAX avança 0,72%, o britânico FTSE 100 soma 0,46, o francês CAC 40 valoriza 0,43, o holandês AEX ganha 0,39%, o espanhol IBEX 35 cresce 0,16% e o italiano FTSE MIB aprecia 0,29%. Em Lisboa, a Galp está em destaque, ao crescer 0,68%, para os 16,32 euros. Por um lado, a energética está a beneficiar da valorização do crude na sessão asiática, justificada pelo anúncio de que a Líbia está a enfrentar graves interrupções na sua produção. Por outro, após o administrador para a área de exploração e prospeção da Galp ter referido, em entevista ao Jornal de Negócios”, que a indústria de petróleo e gás deverá manter um papel fundamental no futuro, na medida em que a Agência Internacional de Energia estima que globalmente será preciso mais 30% de energia em 2040. No mercado petrolífero, o Brent soma 0,71%, para os 77,85 dólares, e o WTI ganha 1,44%, para 74,78 dólares. O está a mercado reagir a informações específicas de algumas empresas, mais do que a notícias externas. Os títulos da REN destacam-se, depois de a empresa ter anunciado a alienação de ações representativas da totalidade do capital da REN Portgás GPL à Energyco II, através da REN Portgás Distribuição. A cotada soma 0,25%, para 2,44 euros. Os títulos da Altri, BCP e EDP são outros dos títulos que mais impulsionam o PSI 20. Em contraciclo, as atenções recaem para Semapa, CTT, Ibersol e Sonae Capital. No mercado cambial, o euro está ‘flat‘.