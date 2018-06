PSI 20 não foge à tendência europeia e desvaloriza 0,45%, influenciado pela Jerónimo Martins, Galp e Semapa

O principal índice bolsista nacional PSI 20, encerrou a sessão desta terça-feira a perder 0,45% para 5.544,50 pontos, em linha com a tendência nas principais congéneres europeias.

“As praças europeias foram aliviando o sentimento negativo ao longo da sessão”, com a recuperação do setor da Banca, “perante notas de que o BCE poderá aliviar as exigências a alguns países, especialmente em Itália”, que deu “algum alento aos investidores”, explica Ramiro Loureiro, MTrader do Millenium.

“Os índices espanhol e italiano, os mais expostos ao setor, tiveram uma performance melhor que o benchmark. A travar esteve o setor de Recursos Naturais, um dos mais afetados pelos novos episódios da guerra comercial EUA-China. Em Sintra, Mario Draghi reiterou a sua postura dovish, apelando à paciência no que toca ao aumento de juros. O euro vai depreciando face ao dólar, tendo ainda assim ganho terreno ao longo da sessão”, acrescentou o analista de mercados.