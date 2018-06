PSI 20 inicia sessão a cair, influenciado pelas papeleiras e BCP

A bolsa nacional abriu a sessão desta segunda-feira a cair. O principal índice bolsista nacional descia 0,32%, para 5.557,75 pontos na abertura de sessão, em linha com as principais praças europeias.

A “underperformance” inicial do sector do papel e o BCP está a influenciar o PSI 20 negativamente. As ações da Navigator descem 1,06%, para 5,13 euros e a Altri perde 1,39%, para 8,49 euros.

O BCP, por sua vez, cai 0,97%, para 0,2663 euros.