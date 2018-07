PSI 20 fecha otimista à boleia da energia

A bolsa portuguesa fechou a sessão desta segunda-feira, dia 9 de julho, em terreno positivo, partilhando o sentimento das congéneres europeias. O principal índice bolsista nacional, PSI 20, somou 0,77%, para 5.642,86 pontos, beneficiado pelas valorizações da Galp Energia, bem como todo o setor da energia, do BCP e CTT – Correios de Portugal.

A Galp Energia é uma das estrelas desta sessão. As ações da petrolífera nacional ganharam 1,63% para 17,145 euros, depois de o consórcio onde a empresa detém 10% ter avançado com o plano de desenvolvimento do projeto de produção e venda de gás natural proveniente do Coral Sul, na denominada Área 4, localizada na bacia Rovuma, em Moçambique.

Num comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, a Galp Energia explicou que o plano de desenvolvimento para a primeira fase do projeto Rovuma LNG prevê a produção, liquefação e venda gás natural proveniente dos relevantes campos de Mamba. A decisão final de investimento é esperada em 2019 e o início de produção em 2024.