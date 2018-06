PSI 20 fecha no ‘verde’, impulsionado por subida de 5% do BCP

A Bolsa de Lisboa terminou a semana em terreno positivo, em linha com a Europa, que beneficia da diminuição do risco político relacionado com Itália. O PSI 20 avançou 0,89%, para 5.517,49 pontos, impulsionado especialmente pelo ganho de 4,94% do BCP, para 26,36 cêntimos.

“O BCP é um título bastante reativo e quando cai, cai bastante e quando valoriza, valoriza bastante. E depois de tocar nos mínimos de novembro com a instabilidade italiana, também rapidamente recupera com o amenizar da situação”, explicou Carla Maia Santos, senior account manager da XTB.

A cotada que mais subiu no PSI 20 foi, no entanto, a Pharol, que “reagiu em alta com os investidores a verem a compra da Media Capital difícil de ser concretizada com a Autoridade da Concorrência a avançar com objecções”. As ações da telecom ganharam 5,51% para 0,268 euros, enquanto os títulos da NOS subiu 0,74% para 4,624 euros.