PSI 20 fecha a semana na linha de água com ajuda da energia

A Bolsa de Lisboa fechou esta sexta-feira com ganhos ligeiros, após uma sessão quase totalmente passada no vermelho. Apesar das perdas da Mota-Engil, BCP e Sonae, o PSI 20 acabou por avançar 0,06% para 5.443,88 pontos, graças aos ganhos na energia. Na Europa, as principais bolsas fecharam no verde, enquanto o euro desvaloriza face ao dólar pela terceira sessão consecutiva.

“A sessão terminou com um ligeiro ganho, sendo que mais uma vez se distinguiram algumas empresas com ganhos significativos que foram praticamente anulados por perdas consideráveis por parte de outros títulos”, explicaram os analistas do BPI.

O setor da energia fechou todo no verde, com as ações da Galp a avançarem 1,89% para 15,380 euros, as da EDP a subirem 0,36% para 3,066 euros e as da EDP Renováveis a valorizarem 1,26% para 7,660 euros. A REN valorizou 1,37% para 2,510 euros, após ter reportado na quinta-feira ao mercado que os lucros aumentaram 25,7% para 125,9 milhões de euros em 2017.

A liderar os ganhos no PSI 20 esteve, no entanto, a Altri (3,88%), que beneficiou da notícia de que as duas maiores produtoras de pasta no Brasil, a Fibria e a Suzano, vão fundir-se, criando o maior produtor mundial de pasta e papel. Os CTT ganharam 2,24% para 3,194 euros.

No lado oposto da tabela, esteve o BCP, que tombou 1,92% para 0,280 euros e a Mota-Engil (1,89% para 3,630 euros).

No retalho, a Jerónimo Martins perdeu 1,55% para 14,935 euros e a Sonae 1,52% para 1,168 euros, a corrigir das fortes valorizações das ações, na quinta-feira, após apresentação de resultados. Na última sessão que negociaram no PSI 20, já que na segunda-feira regressa ao PSI Geral, as ações da Novabase perderam 2,14%.

Bolsas no verde e euro a recuar

“O último dia da semana foi positivo para as bolsas europeias. O setor de serviços financeiros esteve entre os melhores perfomers, depois do britânico Nex Group ter dado a conhecer uma eventual fusão com o CME Group, um movimento de consolidação que daria origem a uma grande entidade gestora de mercados financeiros. Consequentemente, as ações do Nex Group subiram cerca de 30%”, referiram os analistas do BPI.

Na Europa, o Euro Stoxx 50 avançou 0,63%, enquanto o alemão DAX ganhou 0,35%, o francês CAC 40 subiu 0,22%, o espanhol IBEX 35 valorizou 0,72%, o italiano FTSE MIB subiu 0,66% e o britânico FTSE 100 avançou 0,35%.

“Em termos macroeconómicos, o índice de preços no consumidor na zona euro subiu menos do que o esperado durante o mês de fevereiro: o bloco dos 19 países que partilham o euro apresentou uma inflação de 0,20% face ao mês anterior e de 1,10% relativamente ao mesmo mês do ano anterior, a taxa de inflação mais baixa em 14 meses”, acrescentaram.

No mercado cambial, o euro deprecia-se pela terceira sessão consecutiva contra a pare norte-americana (0,14% para 1,228 dólares) devido aos receios de uma guerra comercial entre os EUA e a China.

Juros caem antes da avaliação de rating de Portugal

No dia em que é alvo da primeira avaliação de rating de 2018, Portugal está a beneficiar de uma descida nos juros da dívida soberana. A tendência é generalizada aos países periféricos da zona euro, após o economista-chefe do Banco Central Europeu (BCE) ter afirmado, em entrevista à agência Reuters que será necessária calma na retirada dos estímulos monetários.

Em Espanha, as yields perdem 1,2 pontos base para 1,37%, enquanto as de Itália recuam 2 pontos base para 1,96% e as da Grécia 1,3 pontos base para 4,2%.

Os juros benchmark de Portugal caem 3,5 pontos base no mercado secundário para 1,74%, após terem tocado os 1,73%, valor em que não negociavam desde dezembro.

Esta noite, após o fecho dos mercados norte-americanos, a Standard and Poor’s irá publicar um relatório sobre o país. Atualmente, o rating da dívida portuguesa pela agência está em ‘BBB-‘ (o primeiro nível de investimento), sendo que os analistas consultados pelo Jornal Económico esperam que a agência elogie os progressos da economia portuguesa, mas mantenha o rating inalterado. A perspetiva é que poderá passar para ‘positiva’ do atual nível ‘estável’.

[Notícia atualizada às 17 horas]