PSI 20 está ‘flat’ no início de sessão

A bolsa de Lisboa iniciou a sessão desta quarta-feira ‘flat’. O principal índice bolsista nacional, PSI 20, soma 0,03%, para 5.49,37 pontos.

O destaque na abertura da sessão bolsista de hoje é a Jerónimo Martins, que interrompe um ciclo de quatro sessões consecutivas a registar perdas. A cotada soma 1%, para os 12,08 euros.

De acordo com o Diário da Bolsa do BPI, desde o início do ano que as ações do Jerónimo Martins já desvalorizaram 26,15%. Grande parte das perdas foi registada em Junho.