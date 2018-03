PSI 20: Entra F. Ramada e sai Novabase

A Euronext acaba de anunciar que o PSI-20 mudou. Continuará com apenas 18 cotadas, o mínimo exigido de acordo com as regras do índice, mas entra a F. Ramada e sai a Novabase.

A empresa de aços, armazenagem e ativos florestais foi a escolhida pela gestora do mercado de capitais português.

A F. Ramada tem como presidente João Borges de Oliveira que é também acionista. A Caderno Azul é a maior acionista com 20,67%.