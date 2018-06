PSI 20 entra em junho a negociar “no verde”

A bolsa nacional iniciou a primeira sessão do mês de junho em alta. O principal índice bolsista nacional, PSI 20, iniciou a sessão desta sexta-feira a ganhar 0,5%, para os 5.495,85 pontos, em linha com as principais congéneres europeias que beneficiam da intenção de formação de governo em Itália e “aguentam” os efeitos de uma guerra comercial com os Estados Unidos. O clima político em Espanha também não está a afetar os mercados europeus.

Em Lisboa, o BCP impulsiona o PSI-20, ao somar 2,91%, para 0,25 euros. E no último dia que os chineses da China Three Gorges tem para registar a oferta pública de aquisição (OPA) à EDP, os títulos da cotada liderada por António Mexia avançam 0,36%, para 3,36 euros.

No arranque da última sessão da semana, a Europa parece estar imune à situação política espanhola, tendo em conta que hoje o governo de Mariano Rajoy deverá perder a confiança do parlamento espanhol com moção de censura, lançada pelo PSOE. Contudo, os mercados do “Velho Continente” capitalizam ganhos, depois de o presidente italiano, Sergio Mattarella, ter convidado novamente Giuseppe Conte a formar governo, fazendo cair, para já, a hipótese de um governo de gestão e novas eleições em setembro.

Assim, o alemão DAX avança 0,55%, o britânico FTSE 100 soma 0,51%, o francês CAC 40 ganha 0,90%, o espanhol IBEX 35 cresce 1,03% e o italiano FTSE MIB valoriza 2,70%.

O anúncio de Washington em suspender a isenção de taxas nas importação do aço e alumínio da União Europeia (UE), México e Canadá levou na quinta-feira os índices de Wall Street a “tremer“.