PSI 20 encerrou sessão a cair, pressionado pela Jerónimo Martins, BCP e Galp

A praça lisboeta encerrou a sessão desta segunda-feira em queda, com onze cotadas em queda, seis em alta e uma inalterada. O principal índice bolsista nacional, o PSI 20, tombou 0,42%, para 5.319,84 pontos. Esta foi a terceira sessão consecutiva da bolsa de Lisboa a fechar no vermelho. As principais congéneres europeias também encerraram a cair.

A contribuir para a queda do PSI 20 esteve principalmente a cotada Jerónimo Martins, mas também BCP, Galp e EDP Renováveis.

As ações da Jerónimo Martins desceram 1,28%, para os 14.2300 euros, no dia em que a Bloomberg cita uma notícia do jornal económico polaco “Rzeczpospolita” que refere que a retalhista está a estudar a aquisição de uma concorrente na Polónia, a Piot i Pawel.

O BCP caiu 0,47%, para os 0.2741 euros, e a Galp desceu 0,63%, para 15.0550 euros.

A EDP Renováveis, por sua vez, perdeu de 0,13%, para 7,6200 euros. Segundo a análise ao fecho do mercado do BPI, a empresa anunciou “a conclusão da venda à japonesa Mitsubishi de uma participação de 20% no projeto eólico marítimo na Escócia, passando a deter por agora 57% da futura central, por 36 milhões de libras. Ambas as entidades chegaram também a um acordo sobre a venda adicional de uma participação de 13,4% por parte da EDP Renováveis à Mitsubishi Corporation, sob os mesmos termos e condições. Quando estas operações estiverem concluídas, a EDP Renováveis passa a deter 43,6% da central eólica marítima”.

Em contraciclo, a Altri avançou 1,53%, para 5,3200 euros, prolongando os ganhos alcançados na semana passada.

Os CTT também somaram ganhos e ajudaram a estancar as perdas do PSI 20. A cotada subiu 0,64%, para 3,1500 eurosm, após a empresa ter informado em comunicado oficial que irá atualizar os seus preços a partir do dia 2 de Abril. Segundo a análise do BPI, essa atualização traduz-se “numa variação média anual do preço do cabaz de serviços de correspondência, correio editorial e encomendas de 4.50%”.

Nas principais praças europeias, o italiano FTSE MIB perdeu 1,24%, o alemão DAX caiu 0,83%, o espanhol IBEX 35 desvalorizou 0,13%, o francês CAC 40 recuou 0,57%, o britânico FTSE 100 tombou 0,48% e o holandês AEX caiu 0,52%.

No mercado petrolífero, o Brent negoceia 0,54%, estando a valer 69,43 dólares por barril, e o crude WTI desce 0,71% para os 65,41 dólares.

No mercado cambial, o euro segue a valorizar 0,32% face ao dólar, para 1,2446 dólares.

[Informação Atualizada pelas 17h27]