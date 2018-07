PSI 20 encerra em terreno negativo pressionado pelos CTT e retalho

A bolsa portuguesa terminou sessão esta segunda-feira, dia 2 de julho, a negociar em baixa, partilhando a tendência negativa das praças europeias. O principal índice português, PSI 20, recuou 0,73%, para 5.488,34 pontos, pressionado pelas desvalorizações dos CTT e do setor do retalho.

A liderar as perdas estiveram os CTT, que caíram 3,86% para 2,890 euros. A pressionar a cotada esteve a revisão em baixa da Jefferies. A casa de investimentos norte-americana cortou o preço-alvo dos CTT dos 3,35 para os 3 euros, mantendo a recomendação de hold. Os analistas tem projetado um preço-alvo de 3,82 euros para as ações dos CTT, afirma Ramiro Loureiro, analista do Mtrader, do Millennium BCP.

Nas retalhistas, a Jerónimo Martins perdeu 2,71% para 12,035 euros e a Sonae caiu 2,43% para 1,005 euros. No setor da energia, a EDP perdeu 0,29% para 3,410 euros, a EDP Renováveis caiu 0,17% para 8,915 euros e a Galp Energia desvalorizou 0,77% para 16,210 euros.