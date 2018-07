PSI 20 contraria Europa e perde 0,26%

A bolsa portuguesa encerrou a última sessão da semana em terreno negativo, contrariando o otimismo das suas congéneres europeias. O principal índice bolsista nacional, PSI 20, desvalorizou 0,26%, para 5.619,49 pontos. A pressionar estão títulos como a EDP – Energias de Portugal (-1,17%, para 3,4600 euros) e a Navigator (-1,07%).

Na edição desta semana, o Jornal Económico noticiou que a Altice, através da marca MEO, processou a NOS por alegadas irregularidades na passagem de 136 mil clientes para a empresa concorrente. A Altice exige uma indemnização de 27 milhões de euros. A ‘telecom’ liderada por Miguel Almeia perdeu 0,57%, para 4,9020 euros no término da sessão. A ‘vermelho’ ainda os títulos: da Mota-Engil (-0,33%), da REN (-0,16%), da Altri (-0,33%) e da Sonae Capital (-0,97%), entre outras.

Os títulos da F. Ramada (+6,32%, para 10,100 euros), dos CTT – Correios de Portugal (+0,55%, para 2,9060 euros) e do BCP (+0,46%, para 0,2594 euros), por exemplo, ficaram marcados por uma ‘sexta-feira 13’ sem azares. Ainda que tenham somado na sessão, mas são foram insuficientes para impulsionar a praça lisboeta.

A Europa está pintada de ‘verde’. O alemão DAX avançou 0,36%, o britânico FTSE 100 ganhou 0,11%, o francês CAC 40 somou 0,43%, o holandês AEX cresceu 0,56% e o italiano FTSE MIB valorizou 0,47%. Por outro lado, em contraciclo, o espanhol IBEX 35 perdeu 0,32%, para 9.736,60 pontos.

Na bolsa de Madrid, o grupo DIA, ‘dono’ do Minipreço, tombou 14,17%, para 2,193 euros. A cotada do retalho caiu hoje para mínimos de 2011, na sequência de uma avaliação em baixa da Jefferies (-29%, para 2,75 euros por ação) e do Barclays (-26%, para 2,70 euros por título).

Tal como assinalam os analistas do Bankinter, na research enviada ao mercado, a subida das bolsas durante a manhã deveu-se à “postura conciliadora da China perante as novas tarifas anunciadas pelos Estados Unidos da América e a perspetiva de algum diálogo / negociação entre os dois países na sua disputa comercial”.

Ramiro Loureiro, Mtrader do Millennium bcp salienta que o saldo positivo das praças europeias em parte se deve ao facto de Donald Trump negar ter criticado a primeira ministra, britânica, Theresa May, na sua estratégia para o Brexit, mostrando abertura inclusive para negociar um acordo comercial com o Reino Unido.

“Em Wall Street, vai-se digerindo os números da banca norte-americana com o JP Morgan a destacar-se pela positiva. O índice Nasdaq 100 renovou máximos históricos ao passo que o S&P 500 ultrapassou a barreira dos 2.800 pontos, máximos de fevereiro. Em Portugal, PSI20 falha em acompanhar o otimismo. Nota para o disparo de 6% da F.Ramda com forte volume negociado”, afirma o perito.

No mercado petrolífero, o Brent avança 1,29%, para 75,41 dólares, e o WTI valoriza os ligeiros 0,02%, para os 71,05 dólares. No que diz respeito ao mercado cambial, o euro está na linha d’água com uma subida de 0,01% face à moeda norte-americana, para 1,1672 dólares. Já a libra ganha 0,05%, para 1,3213 dólares.

Notícia atualizada às 17h22