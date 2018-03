PSI 20 continua em alta suportado pela Jerónimo Martins e papeleiras

A bolsa portuguesa está esta terça-feira, dia 27 de março, a negociar com ganhos, a meio da sessão, acompanhando a tendência positiva das praças europeias. O principal índice português, PSI 20, ganha 1,50%, para 5.399,65 pontos, impulsionado pelas subidas da Jerónimo Martins e das papeleiras.

“O PSI 20 está a negociar com tendência claramente positiva, sendo um dos índices europeus que mais sobe na Europa”, indica Steven Santos, gestor do BiG. “Todas as cotadas negoceiam em alta, à exceção da Ibersol e da F. Ramada, mas tendo em conta que são duas cotadas com pouca profundidade, podem facilmente inverter para tendência positiva”, nota.

A liderar as subidas está a Jerónimo Martins, que avança 3,06% para 14,665 euros. Steven Santos nota que “apesar de se tratar de uma subida assinalável, é uma recuperação ligeira se tivermos em conta a queda expressiva que a cotada registou nas últimas sessões”. A retalhista está a ser beneficiada pela revisão em alta da avaliação dos seus títulos pelo banco de investimento francês BNP Paribas, que melhorou 2% para 18,30 euros. A recomendação do BNP Paribas é de outperform.