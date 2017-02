PSI 20 em alta, apesar de tombo do BPI

No início da semana, o PSI 20 negoceia com ganhos pela terceira sessão consecutiva, com quase todas as cotadas no verde. O principal índice nacional avança 0,12% para os 4.628,33 pontos, num contexto europeu animado e em que a praça alemã é a única em terreno negativo. O BPI destaca-se pela negativa, com perdas acima dos 5%.

Entre as maiores subidas está a dos títulos do BCP que ganha 4,05% para os 0,174 euros, enquanto os pesos-pesados negoceiam com avanços ligeiros. A EDP sobe 0,3% para 2,708 euros por ação, a Jerónimo Martins sobe 0,44% para 15,89 euros e a Galp Energia avança 0,29% para 13,88 euros.

Em contraciclo, o BPI cai 5,39% para 1,07 euros, no penúltimo dia da OPA do CaixaBank. A transação acontece até esta terça-feira e os resultados serão conhecidos no dia seguinte em Sessão Especial de Mercado Regulamentado da Euronext Lisbon, sendo que a contrapartida oferecida pelo CaixaBank é de 1,134 euros por ação do BPI.