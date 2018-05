PSI 20 abre no verde, impulsionado por BCP e setor energético

A bolsa portuguesa iniciou a sessão desta quarta-feira em terreno postivo, após um tombo sistémico por toda a Europa na sessão de terça-feira devido à instabilidade política em Itália. O principal índice bolsista nacional, PSI 20, soma 0,40%, para 5.390,50 ponto, em linha com as principais praças europeias.

Em Lisboa, a sessão será marcada pela assembleia-geral do BCP, onde Miguel Maya deverá ser nomeado presidente executivo do banco. Os títulos do banco, ainda liderado por Nuno Amado, soma 0,75%, para 0,24 euros, depois de um tombo de superior a 8% na sessão de terça-feira.

No setor energético, o destaque é da EDP, que está a ser alvo de uma OPA da China Three Gorges. A cotada ganha 0,18%, para 3,35 euros. A Galp Energia também valoriza (0,06%, para 15,5 euros).