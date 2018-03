PSI 20 abre no “verde”, acompanhando a tendência altista das principais praças europeias

A bolsa portuguesa abriu sessão esta quinta-feira a negociar em alta, com todas as cotadas a negociar no “verde”. O principal índice bolsista nacional, o PSI 20, avança ligeiramente 0,51%, para 5.447,83 pontos, numa altura em que as praças europeias estão em terreno positivo.

A abrir a sessão, a Mota-Engil (1,39%, para 3,6600 euros), Pharol (0,84%, para 0,2390 euros) e EDP Renováveis (0,20%, para 7,5600 euros) são as cotadas com mais ganhos.

A Galp também é destaque, ao avançar está 0,53%, para 15,1900 euros. A EDP também soma 0,69%, para 3,0730 euros.

A NOS iniciou a sessão a subir 0,53%, para 4,9260 euros. A Jerónimo Martins também chama a atenção ao crescer 0,60%, para 15,2050 euros.

Nas praças europeias, alemão DAX sobe 0,47%, o francês CAC 40 avança 0,33%, o britânico FTSE 100 valoriza 0,13% e o italiano FTSE MIB cresce 0,41%, o espanhol IBEX 35 soma 0,07%, e o holandês AEX cresce 0,39%.

No mercado petrolífero, o Brent soma 0,14% para os 64,98 dólares por barril e o crude WTI avança 0,17% para os 61,13 dólares.

No mercado cambial, o euro recua 0,03% face ao dólar, para 1,2363 dólares.

Na fecho da sessão de quarta-feira, a bolsa portuguesa estava em baixa, com a maioria das praças europeias (excepto a Alemanha), influenciada pelo desempenho de algumas ações em particular, como as da NOS e da Mota-Engil, enquanto que o comportamento do BCP e da EDP favoreceram o mercado.

[Dados das 8h10]