PSI 20 abre ‘flat’ enquanto as congéneres europeias acordam no ‘vermelho’

A bolsa nacional abriu sessão esta terça-feira, 19 de junho, a negociar com perdas, partilhando o sentimento das praças europeias. O principal índice português, PSI 20, recuou ligeiramente 0,01%, para 5.569,83 pontos, pressionado pelas quedas do setor do retalho e BCP.

No setor do retalho, a Jerónimo Martins caiu 1,21% para 13,070 euros e a Sonae recuou 0,98% para 1,107 euros. O BCP desvalorizou 0,30% para 0,265 euros e a EDP Renováveis resvalou 0,89% para 8,350 euros.

Em contraciclo, a EDP soma 0,59% para 3,390 euros e a Galp Energia avança 1,65% para 16,045 euros.