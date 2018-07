PSD também exige explicação sobre benefícios de estacionamento a Madonna

À semelhança do Bloco de Esquerda e do CDS-PP, também o Partido Social Democrata (PSD) quer ouvir as explicações de Fernando Medina sobre os favorecimentos dados a Madonna para estacionar mais de uma dezena de veículos.

Teresa Leal Coelho admitiu este domingo ao “Expresso” que “desconhecia a situação”. A vereadora do PSD na Câmara Municipal de Lisboa disse ainda que “o PSD também pede explicações sobre este caso e gostaria de saber a razão para o presidente da Câmara [de Lisboa] ter autorizado tal exceção”.

Em causa está o facto de a Câmara Municipal de Lisboa ter cedido as traseiras do Palácio Pombal, em Lisboa, para a cantora norte-americana poder estacionar os 15 carros de que a artista e a sua equipa usufruem. A ideia era estacionar no Parque do Museu Nacional de Arte Antiga (MNAA), mas após a recusa do diretor do museu, a solução foi encontrada em território camarário, avançou a edição de ontem do jornal do grupo Impresa.