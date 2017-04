PSD sobre Novo Banco: esquerda “boicota a verdade” sobre custos para os contribuintes

António Leitão Amaro, deputado do PSD e vice-presidente da bancada social-democrata, denunciou hoje que “na reunião de uma comissão parlamentar, depois de votado e aprovado o pedido do PSD para que a UTAO apure os custos da renegociação das condições do empréstimo do Estado ao Fundo de Resolução (contraído em Agosto de 2014), as esquerdas juntaram-se e anularam a aprovação, abusando das regras regimentais e violentando a democracia parlamentar”.

“Hoje, a maioria de esquerda demonstrou (mais uma vez) o desinteresse em apurar a verdade, no que diz respeito aos custos para contribuintes, sobre a venda (parcial) do Novo Banco”, acusa o deputado do maior partido com assento parlamentar.

“Depois do PCP e BE terem votado para que a UTAO avaliasse o perdão, voltaram onde nos últimos meses têm estado, junto do PS, usando uma espécie de rolo compressor da maioria, fazendo viver a claustrofobia democrática, mas que é um sinal de doença parlamentar”, criticou o António Leitão Amaro, acusando ainda o PS de “querer impedir que os portugueses saibam o valor do perdão parcial de dívida”, diz.