PSD sobre descentralização: O processo implica negociações com a ANMP

Os social-democratas escolheram “o caminho da cooperação”, coordenador para o tema da descentralização, Álvaro Amaro, para que se possa prosseguir uma reforma que, defende, “não pode ser precipitada”, avança . O processo implica, pois, “grandes conversações e também negociações”, e nas quais se inclui, também, a Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP).

O coordenador para o tema da descentralização, Álvaro Amaro, realçou em comunicado que o PSD escolheu “o caminho da cooperação” por se tratar de uma reforma que exige “grandes conversações”. Em agenda está, agora, a análise dos quadros financeiros, tendo em vista a prestação do “melhor serviço aos cidadãos”.

“Tal como o Presidente do PSD afirmou com toda a clareza, em primeiro lugar, o interesse nacional”, respondeu Álvaro Amaro ao PSD@TV , segundo a nota do partido.