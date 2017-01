PSD e a redução do PEC: “É um fraco remendo”

“A descida do PEC é um fraco remendo, quer seja pensado como compensação ao aumento do salário mínimo, quer numa perspetiva de estímulo à economia e à competitividade”, disse a mesma fonte.

Para a direção da bancada social-democrata, “seria muito mais adequado continuar a reforma do IRC que foi revertida pelo atual Governo”.

De acordo com a mesma fonte, a incidência de beneficiários da redução do PEC “é muito reduzida”, favorecendo sobretudo as empresas que têm prejuízos.