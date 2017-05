PSD recupera intenções de voto, mas PS continua a liderar

O barómetro deste mês da Eurosondagem para o “Expresso” e SIC indica que o Partido Social-Democrata (PSD) conseguiu recuperar 0,5% das intenções de voto. Contudo, o Partido Socialista (PS) também aumentou 1%, o que o coloca dez pontos percentuais acima do partido de Pedro Passos Coelho.

Os restantes partidos perderam pontos percentuais, face ao mês de março. A liderar as perdas está o CDS-PP, que apresenta 0,8% negativos. Por esta ordem, segue-se a Coligação Democrática Unitária (CDU), com menos 0,5 pontos percentuais, o PAN com 0,4% negativos e, por fim, o Bloco de Esquerda (BE) que desceu 0,2%.

Relativamente às preferências dos eleitores sobre o desempenho de líderes e órgãos de soberania, a escolha é evidente. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, continua a liderar a popularidade, com 71,7% positivos (um aumento de 13,5% face ao barómetro de março), seguido do primeiro-ministro e líder dos socialistas, António Costa (46,8%), e de Passos Coelho (36,8%).